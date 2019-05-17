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6 معلومات عن قضية "المغارة بسوهاج" بعد حجزها للحكم فى 3 يوليو

الجمعة، 17 مايو 2019 01:00 ص
6 معلومات عن قضية "المغارة بسوهاج" بعد حجزها للحكم فى 3 يوليو مغاره جبلية - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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تفصل محكمة النقض فى القضية المعروفة إعلاميا، بـ "المغارة بسوهاج"، خلال جلسة 3 يوليو المقبل، بعد أن حجزتها للحكم خلال هذه الجلسة.

ويعود تداول اسم "المغارة"، على هذه القضية إلى أحداثها، حيث أن الخلية الإرهابية التى تم ضبطها كانت فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، بمركز جهينة بسوهاج ، لذلك عرفت بـ "قضية المغارة"

ويرصد "اليوم السابع"، أهم المعلومات حول القضية:

1 - تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي بمركز جهينة، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم.

2 - وجهت النيابة العامة  للمتهمين تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

3 - عدد المتهمين فى القضية 190 شخصا بينهم 124 هاربا.

4 - فى أبريل 2018 ..قضت محكمة جنايات سوهاج، غيابيا وحضوريا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات فى القضية.

5 - فى يناير 2109 حددت محكمة النقض جلسة 20 مارس لنظر أولى جلسات طعن المتهمين.

6 - 3 يوليو 2019 تصدر محكمة النقض حكمها فى طعون المتهمين فى القضية.


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