"594 مخالفة مرورية"..حملات لرصد المخالفات ومتعاطى المخدرات على طرق أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان حملة مرورية، شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائي، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، وتضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 594 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 6 مركبات توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص، وتم فحص 25 قائد سيارة بمنطقة كيما دائرة قسم شرطة ثان اسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو.

وكما تضمنت الجهود، تحرير 136 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفوري في 71 مخالفة وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 83 حالة لعدم قبول التصالح ، كما أسفرت الحملة عن تحرير 195 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.