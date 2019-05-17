22 رحلة داخلية من مطار القاهرة الدولى إلى المدن السياحية

كتب أحمد حمادة

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الجمعة 22 رحلة من مطار القاهرة متجهة إلى المدن السياحية المصرية، وذلك فى إطار خطة الشركة للمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية وتسهيل طرق السفر للسياحة الأجنبية، حيث من المقرر أن تسيير الشركة 8 رحلات إلى مطار أسوان الدولى إضافة إلى 7 رحلات إلى مطار الغردقة 3 رحلات إلى مطار شرم الشيخ، و3 إلى مدينة الاقصر، ورحلة إلى الاسكندرية.

وسيرت مصر للطيران 31 رحلة جوية إلى مدن الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية، فى إطار خطة زيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.