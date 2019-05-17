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105 قضية حصيلة حملة لشرطة التموين بالجيزة

الجمعة، 17 مايو 2019 11:28 ص
105 قضية حصيلة حملة لشرطة التموين بالجيزة حملة تموينية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شن ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر بالأسواق، والقبض على حائزيها، وأسفرت حملة أشرف عليها العميد مصطفى الكبرى مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 105 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وبيع منتجات بأسعار أعلى من السعر الرسمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


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