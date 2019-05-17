يمنيون يقاطعون مأدبة إفطار رمضانية للسفير البريطانى

إيمان حنا

رفض عدد من اليمنيين دعوة السفير البريطانى لدى اليمن لحضور حفل إفطار رمضانى فى عدن مساء الأحد المقبل، وأكدوا أن هذا على خلفية الدور البريطانى فى دعم الميليشيا الحوثية، على حد تعبيرهم.

ومن جانبه، قال أنيس منصور ، صحفى يمنى، لقد تلقيت دعوة من السفير البريطانى لحفل إفطار مساء الأحد المقبل، وأجريت استفتاء على صفحتى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وكانت النتيجة 82% من اليمنيين رفضوا مشاركتى، بسبب موقف بريطانيا المتماهى مع الحوثى.





ومن جانب، آخر كانت الخارجية البريطانية، قد أكدت أن السلام فى اليمن بات قريبا، مشددة على أن انسحاب الحوثيين ونشر مراقبى الأمم المتحدة ضرورى لأجل عملية السلام، وعبرت عن تقديرها لجهود المبعوث الخاص مارتن جريفيث باليمن والجنرال لوليجارد لما بذله من جهود، فى الوقت نفسه حذرت من أن هناك مخاطر حقيقية مازالت قائمة، فالاعتداء الحوثى على السعودية، غير مقبول، بل إنه يقوض الثقة اللازمة لتسوية الصراع فى اليمن، سوف يجري مجلس الأمن تقييما للتقدم الحاصل، لكن الآن ليس هو الوقت للاستفزاز فى الوقت الذى نقترب فيه من تحقيق النجاح".