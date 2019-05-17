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وصول دفعة جديدة من بطاقات التموين الذكية للمواطنين بالوادى الجديد

الجمعة، 17 مايو 2019 11:00 ص
وصول دفعة جديدة من بطاقات التموين الذكية للمواطنين بالوادى الجديد بطاقات تموينية - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن وصول دفعة من بطاقات التموين الذكية الجديدة "بدل فاقد – بدل تالف – فصل اجتماعي" للمديرية والإدارات.

وأكد معاذ عبدالرحيم وكيل مديرية التموين بالمحافظة، على تسليم البطاقات للإدارات التموينية بواقع: 9 بطاقة لمركز بلاط، 8 بطاقة لمركز باريس، 10بطاقة لمركز الفرافرة، و59 بطاقة لمركز الداخلة، و35 بطاقة لمركز الخارجة، 9 بطاقات لمكتب تموين قرية بولاق جنوب مركز الخارجة، و13 بطاقة تموين لمكتب تموين قرية المنيرة شمال واحة الخارجة.

وأضاف "معاذ"، أنه جري التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بسرعة تسليم البطاقات للمستفيدين في أسرع وقت لصرف مقرراتهم التموينية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة الواحاتية.

ومن جانب آخر، أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، عن إعدام والتخلص بشكل آمن وصحي وبيئي من 13.032 طن مخلفات ونفايات طبية خطرة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، أن كمية المخلفات والنفايات الطبية التي تنتج بشكل يومي علي مستوي المحافظة هي 235 كجم تقريبًا، ويجري التخلص منها بشكل بيئي وآمن صحيًا عن طريق 4 محارق طبية في مراكز الفرافرة وبلاط وباريس والخارجة، بعد نقلها من خلال 5 سيارات مجهزة ومعدة لهذا الغرض.

وأضافت أن المديرية تمتلك 4 محارق، وجري معالجة 7002 كجم نفايات طبية بالخارجة، و1990 كجم بمحرقة مركز باريس باريس، 3230 كجم بمحرقة مركز بلاط، ومعالة وإعدام 810 كجم نفاية طبية خطرة.

 


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