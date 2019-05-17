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وزير داخلية النمسا: راضون عن الانخفاض المستمر فى عدد طلبات اللجوء

الجمعة، 17 مايو 2019 11:28 ص
وزير داخلية النمسا: راضون عن الانخفاض المستمر فى عدد طلبات اللجوء مهاجرين
أ ش أ
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أعرب هيربرت كيكل وزير داخلية النمسا عن سعادته ورضاه عن انخفاض أعداد طلبات اللجوء إلى بلاده..متوقعا انخفاض عددها إلى مستوى الصفر قريبا.

 

وقال كيكل - فى لقاء مع التليفزيون النمساوى "أو ايه 24" اليوم /الجمعة/ - " علينا تغيير نظام اللجوء بشكل عام لأنه لا معنى لنقل الأشخاص من جميع أنحاء العالم ذهابًا وإيابًا ووضعهم فى بلدان أخرى وهو نظام غير معقول ومكلف ولا إنساني".


وأوضح كيكل أنه فى الأشهر من يناير إلى أبريل 2019 كان هناك ما مجموعه 3800 طلب لجوء إلى النمسا وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25 فى المائة مقارنة بالعام السابق


وأضاف" نعمل على مسارات مختلفة للتوقف عن جعل النمسا دولة جاذبة للاجئين، لافتا إلى أن بلاده تسير على الطريق الصحيح من خلال سياستها الحالية التى تقيد اللجوء بشكل واسع".


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