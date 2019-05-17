وزارة التجارة الأمريكية تنشر أمر الحظر الخاص بشركة هواوى الصينية

(رويترز)

وضعت وزارة التجارة الأمريكية، رسميا الخميس شركة هواوى تكنولوجيز و68 شركة تابعة لها فى أكثر من 20 دولة فيما يسمى "قائمة الكيانات".. وهى خطوة تمنع عملاق الاتصالات الصينى من شراء أجزاء أو مكونات من شركات أمريكا بدون الحصول على موافقة من الحكومة الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن أمر الحظر يبدأ سريانه على الفور ويشمل شركات تابعة لهواوى فى كندا واليابان والبرازيل والمملكة المتحدة وسنغافورة بين دول أخرى.

وأضاف أن الحكومة الأمريكية ستجرى مراجعة لطلبات الموافقة على الصفقات على أساس كل حالة على حدة، ويقول أمر الحظر إن ممثلين عن الحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن هواوى منخرطة فى أنشطة مضادة للأمن القومى أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.