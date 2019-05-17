video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 05:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزارة التجارة الأمريكية تنشر أمر الحظر الخاص بشركة هواوى الصينية

الجمعة، 17 مايو 2019 04:34 ص
وزارة التجارة الأمريكية تنشر أمر الحظر الخاص بشركة هواوى الصينية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
(رويترز)
إضافة تعليق

وضعت وزارة التجارة الأمريكية، رسميا الخميس شركة هواوى تكنولوجيز و68 شركة تابعة لها فى أكثر من 20 دولة فيما يسمى "قائمة الكيانات".. وهى خطوة تمنع عملاق الاتصالات الصينى من شراء أجزاء أو مكونات من شركات أمريكا بدون الحصول على موافقة من الحكومة الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن أمر الحظر يبدأ سريانه على الفور ويشمل شركات تابعة لهواوى فى كندا واليابان والبرازيل والمملكة المتحدة وسنغافورة بين دول أخرى.

وأضاف أن الحكومة الأمريكية ستجرى مراجعة لطلبات الموافقة على الصفقات على أساس كل حالة على حدة، ويقول أمر الحظر إن ممثلين عن الحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن هواوى منخرطة فى أنشطة مضادة للأمن القومى أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين توجه اتهامات بالتجسس ضد مواطنين كنديين

شركاء أبل يفكرون فى نقل الإنتاج خارج الصين بسبب الرسوم الجمركية

الصين تدعو تركيا لاحترام مصالحها الأساسية فى حفظ أمنها وسيادتها الوطنية

وزارة التجارة الأمريكية

أمريكا

الاقتصاد الأمريكي

شركة هواوى الصينية

الصين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

تعرف على مزايا مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد × 12 معلومة

تعرف على مزايا مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد × 12 معلومة

لاسارتى : الفوز على إنبي جاء بصعوبة.. والهدافين يحتاجون معاملة خاصة

لاسارتى : الفوز على إنبي جاء بصعوبة.. والهدافين يحتاجون معاملة خاصة

فيديو.. دوا ليبا تنجح فى حصد 500 مليون مشاهدة بكليبها " IDGAF"

فيديو.. دوا ليبا تنجح فى حصد 500 مليون مشاهدة بكليبها " IDGAF"

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة