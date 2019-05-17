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الجمعة، 17 مايو 2019 04:07 م
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وحدة علاج الفيروسات الكبدية بملوى تحصل على المركز الأول بالمنيا

الجمعة، 17 مايو 2019 03:42 م
وحدة علاج الفيروسات الكبدية بملوى تحصل على المركز الأول بالمنيا الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا
المنيا - فرق المحافظات
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حصلت وحدة العلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى ملوى العام، على المركز الأول على مستوى محافظة المنيا، وفقا لخطاب اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية للدكتور عادل سعد حسانين المدير الطبى للوحدة.

واستطاعت الوحدة أن تكون من أكثر الوحدات صرفا لعلاج "سوفالدى" لمرضى فيروس "سى".

وكان الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنيا السابق، والدكتور عادل سعد مدير مستشفى ملوى العام قد افتتحا مركز علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى ملوى العام فى الثانى من أبريل 2016؛ حيث تم توزيع عقار "سوفالدى" على مرضى الفيروسات الكبدية "فيروس سى"، فور افتتاح المركز.

ويعد مستشفى ملوى هو المنفذ الثالث على مستوى محافظة المنيا في توزيع العقار بعد "منفذ سمالوط – المنيا".

 

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مستشفى ملوى

مديرية الصحة

سوفالدى

فيروس سى

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