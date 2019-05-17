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هيئة الأرصاد السعودية تحذر من أمطار على مكة المكرمة

الجمعة، 17 مايو 2019 05:30 م
هيئة الأرصاد السعودية تحذر من أمطار على مكة المكرمة مكة المكرمة
كتب- هاشم الفخرانى
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات أضم ، والجموم ، والطائف، وتربة، ورنية، والمويه، وخليص ، ومكة المكرمة , وميسان , والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية" واس" إن  إدارة الدفاع المدني بالمنطقة دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته.

 


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