هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ راكب مصرى

كتب أحمد حمادة

هبطت طائرة سعودية اضطرارياً بمطار القاهرة ، خلال رحلتها من جدة إلى برج العرب ، للمحاولة إنقاذ حياة راكب مصري تعرض لوعكة صحية مفاجأة خلال الرحلة إلا أنه فارق الحياة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن برج المراقبة تلقى إخطاراً من قائد الطائرة السعودية رحلة 331 يطلب الهبوط بالمطار ، لتعرض راكب مصري الجنسية لوعكة صحية شديدة ، وتم السماح له بالهبوط داخل أرض المهبط ، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي ، لتقديم الإسعافات للراكب والكشف عليها، وتبين أنه فارق الحياة ، وقامت إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الاسعاف بعمل اجراءات خروج الجثمان.