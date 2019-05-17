هبوط اضطرارى لطائرة أوكرانية فى مطار أوديسا بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة

وكالات الأنباء

أعلن مدير قسم الاتصالات بالشرطة الوطنية الأوكرانية، ياروسلاف تراكالو، اليوم الجمعة، أن طائرة كانت متجهة من بوريسبول فى مقاطعة كييف بأوكرانيا إلى شرم الشيخ فى مصر، هبطت اضطراريا فى مطار أوديسا بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة متفجرة على متنها.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، عن تراكالو، قوله "فى حوالى الساعة الخامسة، ورد بلاغ من شركة خدمات الطيران الأوكرانية "أوكرأيروخا"، عن هبوط الطائرة المتجهة من بوريسبول إلى شرم الشيخ فى مطار أوديسا".

ووفقا لما قال مدير قسم الاتصالات بالشرطة الوطنية الأوكرانية، فإن سبب الهبوط الاضطرارى كان بلاغا من مجهول عن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة، مضيفا "توجهت معدات الكشف عن المتفجرات ومدربو الكلاب إلى الموقع، ولم يعثروا على أى مواد متفجرة"، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

ووفقا لصحيفة "دومسكايا" المحلية، فقد غادرت الطائرة إلى مصر فى الساعة 10:20.