video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هبوط اضطرارى لطائرة أوكرانية فى مطار أوديسا بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة

الجمعة، 17 مايو 2019 02:52 م
هبوط اضطرارى لطائرة أوكرانية فى مطار أوديسا بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة هبوط اضطراراى - أرشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أعلن مدير قسم الاتصالات بالشرطة الوطنية الأوكرانية، ياروسلاف تراكالو، اليوم الجمعة، أن طائرة كانت متجهة من بوريسبول فى مقاطعة كييف بأوكرانيا إلى شرم الشيخ فى مصر، هبطت اضطراريا فى مطار أوديسا بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة متفجرة على متنها.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، عن تراكالو، قوله "فى حوالى الساعة الخامسة، ورد بلاغ من شركة خدمات الطيران الأوكرانية "أوكرأيروخا"، عن هبوط الطائرة المتجهة من بوريسبول إلى شرم الشيخ فى مطار أوديسا".

ووفقا لما قال مدير قسم الاتصالات بالشرطة الوطنية الأوكرانية، فإن سبب الهبوط الاضطرارى كان بلاغا من مجهول عن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة، مضيفا "توجهت معدات الكشف عن المتفجرات ومدربو الكلاب إلى الموقع، ولم يعثروا على أى مواد متفجرة"، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

ووفقا لصحيفة "دومسكايا" المحلية، فقد غادرت الطائرة إلى مصر فى الساعة 10:20.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ راكب مصرى

مقتل 10 من ركاب طائرة السوخوى الروسية بعد هبوطها اضطراريا

هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بالمطار لإنقاذ راكبة تعرضت لوعكة صحية

هبوط اضطرارى لطائرة نيوزيلاندية بعد اصطدامها بجسم مجهول.. اعرف التفاصيل

هبوط اضطرارى لطائرة فى تايوان بعد انبعاث دخان من محركها

مشاهير عاشوا لحظات رعب فى "الطائرة" والنتيجة "هبوط اضطرارى".. تعرف عليهم

طائرة أمريكية تتعرض لهبوط اضطرارى بسبب " قطيع من الأوز"

هبوط اضطرارى لطائرة إيطالية بمطار القاهرة بدلا من شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية

طائرة اوكرانية

هبوط اضطرارى لطائرة اوكرانية

خبراء مفرقعات

اخبار عالمية

الملاحة الجوية

اخبار العالم

مطار اوديسا

الشرطة الاوكرانية

قنبلة فى طائرة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة