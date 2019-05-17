هاكرز يخترق البث المباشر لعرض يوروفيجين فى إسرائيل ويعرض تفجيرات بتل أبيب

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أن البث المباشر على شبكة الإنترنت لمسابقة يوروفيجن المقامة في إسرائيل، تعرض لهجوم إليكترونى تسبب في قطعه وظهور مشاهد مفبركة عن وجود انفجارات مزيفة فى تل أبيب.

وشاهد المتابعون للدور قبل النهائي الأول في المسابقة الغنائية على شبكة الإنترنت تحذيرا من وجود هجوم ضخم على المدينة التي تستضيف المسابقة مصحوبا بفيديو مفبرك وأصوات صافرات الإنذار من الغارات الجوية.

واتهمت هيئة البث الإذاعى والتلفزيونى الرسمى فى إسرائيل "كان"، الفصائل الفلسطينية بالمسؤولية عن هذا الاختراق.

وظهرت رسالة على موقع البث الحي على شبكة الإنترنت تقول "تحذير خطر هجوم صاروخي، من فضلكم اختبئوا" وظهر على الرسالة شعار مزيف للجيش الإسرائيلي مصحوبا بصوت صافرات الإنذار.