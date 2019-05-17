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هأارتس: إسرائيل أكبر مصدر للسلاح لدول أفريقية تعانى من النزاعات

الجمعة، 17 مايو 2019 10:34 م
هأارتس: إسرائيل أكبر مصدر للسلاح لدول أفريقية تعانى من النزاعات معدات إسرائيلية
كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية النقاب عن أن إسرائيل من أكثر دول العالم تصديراً للسلاح للقارة الأفريقية مستغلة النزاعات المسلحة فى كثير من الدول من أجل رفع مبيعاتها من السلاح خلال الربع الأخير من العام الماضى والثلث الأول من العام الجارى.

 

ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن منظمة "أمنستى" قوله إن شركات السلاح فى إسرائيل استغلت النازعات فى 8 دول أفريقية إما بها حروب أهلية أو مناطق متنازع عليها من أجل تصديراليها أسلحة بمئات الملايين من الدولارات.

 

وأكدت الصحيفة أن دولة جنوب السودان تعاقدت على صفقات سلاح مع تلك الشركات التى قدمت تسهيلات فى عمليات الدفع أو نقل السلاح لعديد من الدول الأفريقية، لا سيما دول تطل على حوض النيل.

 

تقرير هأارتس
تقرير هأارتس

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك من الشركات تعمدت نقل الأسلحة إلى دول مصنفها دولياً على أنها تنتهك حقوق الإنسان ويرتكبون جرائم حرب، بحق المدنيين.

 

وكانت الصحيفة قد نشرت فى تحقيق استقصائى نشر العام الماضى يؤكد تورط وزارة الدفاع الإسرائيلية فى بيع أسلحة لحكومة ميانمار لاستخدامها ضد مسلمى الروهينجا من بينها أسلحة محرمة دولياً.


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