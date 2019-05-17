video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 12:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 17 مايو 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر طقس حار - أرشيفية
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضاً فى درجات الحرارة؛ ليسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا ومعتدل ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط السواحل الشمالية الشرقية. 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

الصغرى العظمى 
القاهرة 24 35 
شبين الكوم 23 35 
طنطا 18 34 
دمنهور 18 26 
الإسكندرية 17 26 
بلطيم 18 26 
مطروح 16 25 
السلوم 14 31 
سيوة 16 33 
بورسعيد 18 28 
دمياط 18 27 
الزقازيق 21 38 
الإسماعيلية 18 35 
السويس 21 35 
العريش 22 32
رفح 21 31
رأس سدر 23 34
نخل 15 37 
نويبع 21 37 
طابا 22 38
كاترين 18 32
الطور 23 38
شرم الشيخ 26 38
الغردقة 26 38 
مرسى علم 26 37
الفيوم 21 35 
بنى سويف 21 35
المنيا 21 36 
أسيوط 21 37
سوهاج 22 38
قنا 23 41 
الأقصر 26 43
أسوان 27 43
أبوسمبل 24 42
الوادى الجديد 26 41
شلاتين 25 34 
أبو رماد 26 33
حلايب 27 32 
رأس حدربة 27 31 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي: 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 29 40 
المدينة 26 39
الرياض 27 39
المنامة 29 36 
أبوظبى 29 39 
الدوحة 26 36 
الكويت 25 41 
دمشق 15 35 
بيروت 20 27
عمان 4 34 
القدس 15 31
غزة 18 28
بغداد 23 3 
مسقط 28 33
صنعاء 14 27 
الخرطوم 27 44
طرابلس 13 25
تونس 13 28 
الجزائر 16 23 
الرباط 14 23 
نواكشوط 19 26 



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى 

أنقرة 13 29
إسطنبول 14 22
إسلام آباد 20 30 
نيودلهى 25 39 
جاكرتا 24 32 
بكين 19 33 
كوالالمبور 24 34
طوكيو 15 23 
أثينا 12 22
روما 13 20 
باريس 11 19
مدريد 08 20 
برلين 07 18
لندن 10 15 
مونتريال 09 17
موسكو 08 18
نيويورك 12 22 
واشنطن 14 20


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم الخميس 16/5/2019 فى مصر والدول العربية

اعرف 6 نصائح هامة لتجنب مضاعفات الطقس الحار وضربات الشمس

حالة الطقس اليوم الأربعاء 15/5/2019 فى مصر والدول العربية

العالم هذا الصباح.. طقوس مسلمى أمريكا برمضان موائد الإفطار والسحور.. المهاجرون على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة يحتفلون بمهرجان "أصوات من كلا الجانبين"..وعسكريون متقاعدون يعتصمون أمام مصرف لبنان المركزى

حالة الطقس اليوم الإثنين 13/5/2019 فى مصر والدول العربية

الطقس

الأرصاد

حالة الطقس

درجات الحرارة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة