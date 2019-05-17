ننشر أسماء 31 مسجدا خصصتهم أوقاف أسيوط للاعتكاف .. وهذه هى الشروط

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، لـ"اليوم السابع": أن المديرية حددت شروط وضوابط للاعتكاف داخل المساجد منها حظر الاعتكاف داخل الزوايا وقصره فقط علي المساجد المعتمدة، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد، وغيرها من القواعد المنظمة للاعتكاف من قبل وزارة الأوقاف.

اليوم السابع ينشر اسماء 31 مسجدا خصصتهم مديرية أوقاف أسيوط للاعتكاف خلال شهر رمضان:

1- مسجد الرحمة بمنطقة سيتي إدارة أوقاف غرب

2- المسجد الأموى - ميدان الأموي إدارة أوقاف غرب

3- مسجد التركمانى - شارع المقدم إدارة أوقاف غرب

4- مسجد ناصر - ميدان المنفذ إدارة المدينة شرق

5- مسجد خشبة - شارع الجمهورية إدارة المدينة شرق

6- مسجد نور الإسلام - مركز منفلوط - إدارة منفلوط

7- مسجد الوحدة الصحية - قرية الحواتكه- إدارة منفلوط

8- المسجد الكبير - قرية بني رافع - إدارة منفلوط

9- مسجد الرحيم - الصهريج - إدارة منفلوط

10- مسجد الغربي الكبير - قرية بني مجد - إدارة منفلوط

11- مسجد مسك الختام - منفلوط - إدارة منفلوط

12- مسجد الأرواق - مركز البداري - إدارة البداري

13- مسجد نور الإيمان - مركز البداري - إدارة البداري

14- مسجد الزوايدة - منطقة الزايده - إدارة البداري

15- مسجد سعد مكارم - قرية رزقة الدير - ادارة القوصية غرب

16- مسجد ابو بكر الصديق - القوصية - إدارة القوصية غرب

17- مسجد الرضا والنور - ابوتيج - إدارة ابوتيج

18- مسجد الحافظ - قرية اولاد الياس - إدارة صدفا

19- مسجد الرحمن - كيمان سعيد - إدارة صدفا

20- مسجد سالمان فرغلي - صدفا - إدارة صدفا

21- مسجد ال عبدالرحيم - الوعاضله - إدارة صدفا

22- مسجد الرضوان - صدفا - إدارة صدفا

23- مسجد المواضي - اولاد الياس - إدارة صدفا

24- مسجد العطيفي البحري - العطيفي - إدارة صدفا

25- مسجد الصوالح - قرية البربا - إدارة صدفا

26- مسجد الشيخ مطاوع - الدوير - إدارة صدفا

27- مسجد غزوة بدر - قرية ابو جبل - إدارة ديروط جنوب

28- مسجد القبلي الكبير - ديروط - إدارة ديروط جنوب

29- مسجد قطب قرشي - القرشية - إدارة ديروط جنوب

30- مسجد ناصر - منطقة السوق - إدارة ابنوب

31- مسجد العلم والإيمان - قرية منقباد - ادارة المركز بحري