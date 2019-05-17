نقابة المهن التعليمية: غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشاركين بامتحانات الدبلومات

كتبت آية دعبس

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن النقابة شكلت غرفة عمليات مركزية بمقر النقابة العامة، استعدادا لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية، التى من المقرر لها أن تنطلق، غدا السبت 18 مايو الجارى، مشيرا إلى وجود غرف فرعية للمتابعة فى النقابات الفرعية البالغ عددها 53 نقابة، وأخرى فى اللجان النقابية البالغ عددها 315.

وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات التابعة للنقابة، لا يعنيها ولا ترصد سهولة أو صعوبة الامتحانات على الطلاب، ولا تستقبل شكاوى أولياء الأمور، وفقط تتابع المعلمين المشاركين بعمليات المراقبة والتصحيح، ومتابعة مدى تجهيز وتوفير استراحات جيدة لهم، وإجراءات الحماية لهم، أثناء وجودهم باللجان، والاستراحات.

وأكد أن النقابة العامة فور تلقيها أى شكوى من أعضائها بالمحافظات، تتواصل بشكل فورى، بالمسئولين للتدخل واتخاذ ما يلزم للحل.