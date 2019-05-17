نتيجه الصف السادس الابتدائى بالجيزة .. اعرف هتظهر امته

أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم مدير المديرية بالجيزة، أن نتيجة الصف السادس الابتدائى، ستظهر خلال أيام وذلك بعد الانتهاء من تجميعها عقب انتهاء التصحيح.

نتيجه الصف السادس الابتدائى

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان نسبة النجاح كبيرة، مشيراً إلى أن المديرية عملت تصحيح الامتحانات فى نفس اليوم عقب انتهاء الامتحان لسرعة ظهور النتائج.

يذكر أن مدارس الجيزة استقبلت امتحانات النقل والتى بدأت 30 أبريل الماضى، وانتهت أمس الخميس 16 مايو المقبل، وكان أخرها امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بدأت امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ورياضى ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى، بالجيزة 11 مايو الماضى واستمرت حتى 16 من نفس الشهر، والصف الاول والثانى الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى، بدأت فى يوم 4 مايو وانتهت 9 من نفس الشهر، و امتحانات الصف الخامس و السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد بدأت يوم 7 واستمرت حتى 9 مايو، والصف الثانى الثانوى العام من 4 مايو وحتى 12.



