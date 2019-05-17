video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نتيجة الصف السادس الابتدائى فى محافظة القاهرة الأسبوع المقبل

الجمعة، 17 مايو 2019 11:54 ص
نتيجة الصف السادس الابتدائى فى محافظة القاهرة الأسبوع المقبل محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الصف السادس الابتدائى، ستظهر خلال هذا الأسبوع وذلك بعد الانتهاء من تجميعها عقب انتهاء التصحيح.

نتيجه الصف السادس الابتدائى

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن نسبة النجاح كبيرة، مشيرًا إلى أن المديرية بدأت تصحيح الامتحانات فى نفس اليوم عقب انتهاء الامتحان لسرعة ظهور النتائج.

يذكر أن مدارس محافظة القاهرة استقبلت امتحانات النقل والتى بدأت 30 أبريل الماضى، وانتهت أمس الخميس 16 مايو، وكان أخرها امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بدأت امتحانات الصف الثانى والثالث الابتدائى وما يعادلها بالقاهرة، تمت على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 30-4 وحتى الثانى من مايو، ومن الثلاثاء 30-4 وحتى الأحد 5-5 للصف الرابع الابتدائى، وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية السبت 11 مايو وانتهت الخميس 16 مايو، كما بدأت امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائى يوم السبت 4-5 وانتهت الثلاثاء 7 -5.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم القاهرة: امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم جاءت فى مستوى الطالب المتوسط

"تعليم القاهرة": امتحان اللغة العربية للإعدادية فى مستوى الطالب المتوسط

"تعليم القاهرة": تصحيح الامتحانات فى نفس اليوم لسرعة ظهور النتيجة

تعليم القاهرة والجيزة تنظمان اليوم مؤتمران للتوعية بالتعديلات الدستورية

تعليم القاهرة تؤكد تفعيل أجهزة الراوتر بمدارس الثانوى للدخول على الإنترنت

نتيجة الصف السادس الابتدائى

الصف السادس الابتدائى

نتيجة الابتدائية

سادسة ابتدائي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة