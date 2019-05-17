نتيجة الصف السادس الابتدائى فى محافظة القاهرة الأسبوع المقبل

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الصف السادس الابتدائى، ستظهر خلال هذا الأسبوع وذلك بعد الانتهاء من تجميعها عقب انتهاء التصحيح.

نتيجه الصف السادس الابتدائى

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن نسبة النجاح كبيرة، مشيرًا إلى أن المديرية بدأت تصحيح الامتحانات فى نفس اليوم عقب انتهاء الامتحان لسرعة ظهور النتائج.

يذكر أن مدارس محافظة القاهرة استقبلت امتحانات النقل والتى بدأت 30 أبريل الماضى، وانتهت أمس الخميس 16 مايو، وكان أخرها امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بدأت امتحانات الصف الثانى والثالث الابتدائى وما يعادلها بالقاهرة، تمت على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 30-4 وحتى الثانى من مايو، ومن الثلاثاء 30-4 وحتى الأحد 5-5 للصف الرابع الابتدائى، وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية السبت 11 مايو وانتهت الخميس 16 مايو، كما بدأت امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائى يوم السبت 4-5 وانتهت الثلاثاء 7 -5.