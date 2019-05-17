video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"مياه سوهاج" تتعرف على أحدث أنظمة السداد الإلكترونى للفواتير بالأردن

الجمعة، 17 مايو 2019 01:14 م
"مياه سوهاج" تتعرف على أحدث أنظمة السداد الإلكترونى للفواتير بالأردن وفد مياه سوهاج بالأردن
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
أكد المهندس محمد بدرى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم تنظيم برنامج لتبادل الخبرات بين الشركة، ووزارة المياه والرى بالمملكة الأردنية الهاشمية، للتعرف على أحدث أنظمة سداد الفواتير، فى إطار التطور بمنظومة السداد الإلكتروني، وتطبيق التقنيات الحديثة فى مجال العدادات الإلكترونية، والقراءة عن بعد، ومشاركة العملاء فى التحقق من القراءات الخاصة بهم، وكذلك تطوير العمل فى منظومة (ERP) بهدف التحول الرقمى وتطبيق أفضل التكنولوجيات الحديثة لربط البنية التحتية بشبكات الحاسب، وتحديث منظومات البرامج الحديثة.
 
برنامج تبادل خبرات لشركة مياه سوهاج مع الأردن
برنامج تبادل خبرات لشركة مياه سوهاج مع الأردن
 
وأضاف المهندس محمد بدرى، فى بيان صحفى، أن البرنامج تضمن أيضاً التعرف على أنشطة التوعية وتطوير العمل بالحملات الإعلامية لتحقيق التأثير فى الرأى العام، والتعرف على الوسائل الاتصالية الحديثة، واستخدام الطرق المثلى لتحديد الاحتياجات التدريبية، وتطبيق أحدث نظم وطرق التدريب وتحديد المهارات المطلوبة للوظائف، وتطبيق نظم قياس الأثر والمردود للتدريب، والتعرف على طرق حساب العائد الاقتصادى للتدريب.
 
 
برنامج تبادل خبرات لشركة مياه سوهاج مع الأردن
برنامج تبادل خبرات لشركة مياه سوهاج مع الأردن

وفد شركة مياه سوهاج
وفد شركة مياه سوهاج

وفد مياه سوهاج بالأردن
وفد مياه سوهاج بالأردن

وفد مياه سوهاج يتعرف على أنظمة سداد الفواتير إلكترونياً
وفد مياه سوهاج يتعرف على أنظمة سداد الفواتير إلكترونياً
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة مياه سوهاج تنظم مسابقة للعاملين وأبنائهم فى حفظ القرآن بمناسبة شهر رمضان

شركة مياه سوهاج تبدأ برنامج "مدرستنا صحية بأيدينا" للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه

رئيس شركة مياه سوهاج: حصول محطة مياه نيدة على شهادة دولية فى الإدارة الفنية

مياه سوهاج تستعين بالجرافتى لتوعية مواطنى قرية نيدة للحفاظ على المياه

مياه سوهاج تنظم ماراثون للدراجات ضمن فعاليات الأسبوع المائى بأخميم

وزاره الاسكان

شركات المياه

شركه مياه سوهاج

الأردن

سداد الفواتير الكترونى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة