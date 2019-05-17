"مياه سوهاج" تتعرف على أحدث أنظمة السداد الإلكترونى للفواتير بالأردن

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد بدرى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم تنظيم برنامج لتبادل الخبرات بين الشركة، ووزارة المياه والرى بالمملكة الأردنية الهاشمية، للتعرف على أحدث أنظمة سداد الفواتير، فى إطار التطور بمنظومة السداد الإلكتروني، وتطبيق التقنيات الحديثة فى مجال العدادات الإلكترونية، والقراءة عن بعد، ومشاركة العملاء فى التحقق من القراءات الخاصة بهم، وكذلك تطوير العمل فى منظومة (ERP) بهدف التحول الرقمى وتطبيق أفضل التكنولوجيات الحديثة لربط البنية التحتية بشبكات الحاسب، وتحديث منظومات البرامج الحديثة.



برنامج تبادل خبرات لشركة مياه سوهاج مع الأردن

وأضاف المهندس محمد بدرى، فى بيان صحفى، أن البرنامج تضمن أيضاً التعرف على أنشطة التوعية وتطوير العمل بالحملات الإعلامية لتحقيق التأثير فى الرأى العام، والتعرف على الوسائل الاتصالية الحديثة، واستخدام الطرق المثلى لتحديد الاحتياجات التدريبية، وتطبيق أحدث نظم وطرق التدريب وتحديد المهارات المطلوبة للوظائف، وتطبيق نظم قياس الأثر والمردود للتدريب، والتعرف على طرق حساب العائد الاقتصادى للتدريب.