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مهلة لأصحاب محلات الجزارة لتنفيذ تركيب واجهات زجاجية للمحلات بالإسماعيلية

الجمعة، 17 مايو 2019 03:36 م
مهلة لأصحاب محلات الجزارة لتنفيذ تركيب واجهات زجاجية للمحلات بالإسماعيلية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الدكتور حامد موسي الأقنص مدير الطب البيطرى بالإسماعيلية، أنة تم إعطاء مهلة لأصحاب محلات الجزارة بحد أقصى عقب عيد الفطر المبارك، وذلك للتجهيزفى البدء لعمل واجهات زجاجيه للمحلات، ومنع عرض اللحوم في الخارج، حيث انه يعرضها للأتربه وعوادم السيارات مما يضربصحة المستهلك، ويقلل من جوده اللحوم.

وأكد مديرالطب البيطرى بالإسماعيلية،على ضرورة وجود ثلاجات لعرض مصنعات اللحوم، والتنبيه علي الجزارين بضرورة تجهيزسيارات نقل للحوم، وأن تكون مطابقة للإشتراطات الصحية، حتى يتم نقلها بشكل صحى من المجزر إلي محلات الجزارة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية ، بضرورة الحفاظ علي صحه المواطن، ووفقا لمشروع تطويرنقل وعرض اللحوم، وتطوير محلات الجزارة من خلال المبادرة التى بدأت فى تنفيذها المديرية منذ فترة بالتنسيق مع المحافظة، مشيرا إلى أنة تم تكليف لجنة من الطب البيطرى للمرورعلى محلات الجزارة ومتابعة تنفيذ المشروع معهم.

 

 


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