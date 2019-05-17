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مقتل 17 شرطيا بالخطأ فى غارة جوية جنوب أفغانستان

الجمعة، 17 مايو 2019 09:33 ص
مقتل 17 شرطيا بالخطأ فى غارة جوية جنوب أفغانستان الجيش الأفغانى
أ ش أ
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أعلن مسؤولون أفغان مقتل 17 شرطيا بالخطأ فى غارة جوية خلال معركة مع مسلحى حركة طالبان خارج مدينة "لشكر كاه" عاصمة إقليم هلمند الواقع جنوبى البلاد.

 

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي. نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة عن رئيس مجلس الإقليم عطا الله أفغان قوله إنه تم شن الغارة الجوية أمس أثناء قيام الشرطة الأفغانية بقتال طالبان بالقرب من المدينة، مضيفا أن 14 شرطيا أصيبوا جراء الغارة.

 

ولم يتضح على الفور من الذى نفذ الغارة الجوية، القوات الأفغانية أم الأمريكية، فيما أوضح حاكم إقليم هلمند محمد ياسين أن تحقيقات تجرى بشأن الغارة الجوية.

 

 


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