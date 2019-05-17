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مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل 3000 معتمر للسعودية.. اليوم

الجمعة، 17 مايو 2019 06:44 ص
مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل 3000 معتمر للسعودية.. اليوم مصر للطيران
كتب هانى عثمان
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تسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، 16 رحلة جوية، متوجهة إلي المملكة العربية السعودية، لنقل 3 آلاف معتمر لأداء مناسك العمرة، وذلك ضمن خطها الجوي لتسيير 500 رحلة جوية لنقل معتمري شهر رمضان.

وأوضحت مصادر، أنه من المقرر أن تسير الشركة 10 رحلات الى المملكة العربية السعودية من مطار القاهرة، إضافة إلى 6 رحلات أخرى تحدد إقلاعها من مطار برج العرب بالإسكندرية.

وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت عن الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار  المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم في سهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين القادمين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس.

 


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