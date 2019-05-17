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مصرع فلاح في حادث تصادم بالطريق السياحي بالفيوم

الجمعة، 17 مايو 2019 01:26 م
مصرع فلاح في حادث تصادم بالطريق السياحي بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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لقي فلاح، من قرية الخالدية، بمحافظة الفيوم، مصرعه، متأثرا بإصابته في حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية كان يقودها، وسيارة ميكروباص، أمام عزبة الصعايدة، بالطريق السياحي، بمركز الشواشنة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 


تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق السياحي أمام عزبة الصعايدة.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين دراجة بخارية قيادة "محمد بكري.م" "49 سنة-فلاح"، ومقيم بقرية الخالدية بمركز أبشواي، "متوفي" متأثرا بإصابته، والسيارة رقم 8631 س د أجرة ميكروباص، قيادة "فالح.أ" "53 سنة-سائق"، ومقيم بمساكن التعاونيات بمدينة 6 أكتوبر بسبب الخروج المفاجئ للدراجة البخارية من أحد الطرق الفرعية، مما أدى لاصطدام السيارة بها.

وبسؤال عم المتوفي "ح.ر" "41 سنة - دبلوم صنايع"، اتهم قائد السيارة بالتسبب في حدوث الواقعة، ونقلت جثة المتوفي لمستشفى أبشواي المركزي، وتم إزالة آثار الحادث والتحفظ على السيارة وقائدها.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2868 لسنة 2019م جنح مركز شرطة الشواشنة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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