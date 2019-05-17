مصرع طالب غرقا داخل مياه البحر الصغير بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى طالب بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر مصرعه غرقا داخل مياه ترعة "البحر الصغير" وتمكن الأهالى من انتشال الجثة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة بغرق شخص في البحر الصغير أمام قرية "برمبال القديمة" بمركز منية النصر.

وعلي الفور انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع محمد إبراهيم القطب- 15 سنة- طالب من قرية برمبال القديمة، وتمكن الأهالى من انتشال الجثة ونقلها إلى منزل ذويه.