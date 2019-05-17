video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 04:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طالب غرقا داخل مياه البحر الصغير بالدقهلية

الجمعة، 17 مايو 2019 03:06 ص
مصرع طالب غرقا داخل مياه البحر الصغير بالدقهلية انتشال جثه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

لقى طالب بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر مصرعه غرقا داخل مياه ترعة "البحر الصغير" وتمكن الأهالى من انتشال الجثة.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة بغرق شخص في البحر الصغير أمام قرية "برمبال القديمة" بمركز منية النصر.

 

وعلي الفور انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع محمد إبراهيم القطب- 15 سنة- طالب من قرية برمبال القديمة، وتمكن الأهالى من انتشال الجثة ونقلها إلى منزل ذويه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أول ضحايا الموجة الحارة.. غرق طالب بنيل كفر شكر أثناء الاستحمام هربا من الحر

غرق طالب ونجاة آخر أثناء تعلم السباحة فى النيل بسوهاج

غرق طالب إعدادى بنهر النيل فى العياط

غرق طالب أثناء السباحة وطفل أثناء اللهو فى سوهاج

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الحوادث

غرق طالب

مصر

محافظات

اخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

تعرف على مزايا مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد × 12 معلومة

تعرف على مزايا مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد × 12 معلومة

لاسارتى : الفوز على إنبي جاء بصعوبة.. والهدافين يحتاجون معاملة خاصة

لاسارتى : الفوز على إنبي جاء بصعوبة.. والهدافين يحتاجون معاملة خاصة

فيديو.. دوا ليبا تنجح فى حصد 500 مليون مشاهدة بكليبها " IDGAF"

فيديو.. دوا ليبا تنجح فى حصد 500 مليون مشاهدة بكليبها " IDGAF"

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة