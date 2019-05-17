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مصرع شخصين وإصابة 6 فى حادثين على الطريق الزراعى بأسوان

الجمعة، 17 مايو 2019 12:50 ص
مصرع شخصين وإصابة 6 فى حادثين على الطريق الزراعى بأسوان مستشفى أسوان الجامعى
أسوان – عبد الله صلاح
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين، مساء الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسوان الزراعى بالقرب من قرية الأعقاب مركز أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وتبين أن المتوفيان هما "عبد الله عثمان إبراهيم" و"أيمن ركابى محمود" 27 سنة، بينما أصيب "شرف الدين محمد" 27 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح قطعى بفروة الرأس، و"وائل عاشور ركابى" 27 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيمن وكدمات بالعامود الفقرى، و"محمد عبد الله محمود" 31 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وفى سياق متصل، أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم توك توك بعربة كارو، على طريق أسوان الزراعى بنطاق مدينة كوم أمبو، مما أسفر عن إصابة "بكرى أحمد صالح" 24 سنة، بسحجات، وابنه "صالح" طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بسحجات، و"على إبراهيم على" 35 سنة، مصاب بكدمات بالظهر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.

 

 

 
 
 

 

 


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