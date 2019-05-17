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الجمعة، 17 مايو 2019 10:06 م
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مصرع ربة منزل غرقا أثناء غسل الأوانى فى النيل بالمنيا

الجمعة، 17 مايو 2019 09:51 م
مصرع ربة منزل غرقا أثناء غسل الأوانى فى النيل بالمنيا جثة - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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لقيت ربة منزل فى العقد الثالث من عمرها - تقيم فى الجبل الغربى بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا - مصرعها غرقا أثناء غسيلها الأوانى بالنيل.

 

تلقى اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدى سالم مدير المباحث بغرق ربة منزل بالعقد الثالث من عمرها بقرية طوخ الخيل.

 

وعلى الفور انتقل العقيد رأفت الحلوانى مأمور مركز المنيا والرائد أحمد يسرى رئيس مباحث المركز لفحص البلاغ، حيث تبين مصرع "بطة .ا" 27 سنة بإسفكسيا الغرق، وذلك أثناء غسيلها الأوانى، حيث انزلقت قدمها وجرفها تيار المياه لتلقى مصرعها فى الحال، وجار انتشال حثتها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.


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