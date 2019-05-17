مصادر: الكونجرس الأمريكى يحصل على إفادات سرية بشأن إيران الأسبوع المقبل

واشنطن (رويترز)

ذكرت مصادر بالكونجرس الأمريكى، الخميس، أن مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترامب سيدلون بإفادات سرية بشأن الموقف مع إيران الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن طلب مشرعون من الحزبين الديمقراطى والجمهورى مزيدا من المعلومات.

وقال معاونون بالكونجرس إن وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد والقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان سيحضرون جلسة عصر الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته، ويسيطر رفاق ترامب الجمهوريون على أغلبية المقاعد فى مجلس الشيوخ.

وأفاد معانون فى مجلس النواب، الذى يسيطر عليه الديمقراطيون، بأنهم يتوقعون أيضا إفادة الأسبوع المقبل مع بومبيو لكن لم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل الأخرى.

ويشكو أعضاء الكونجرس منذ أسابيع من أن إدارة ترامب لم تطلعهم على معلومات كافية بشان التوتر الحالى مع إيران، بل إن بعض الجمهوريين يقولون إن الإدارة لم تطلعهم على أى شيء بشأن تلك القضية.

وباتت العلاقات بين واشنطن وطهران أكثر توترا فى أعقاب قرار ترامب هذا الشهر محاولة وقف صادرات إيران النفطية تماما وتعزيز الوجود الأمريكى فى الخليج ردا على ما قال إنها تهديدات إيرانية.

وكانت واشنطن سحبت هذا الأسبوع بعض موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها ببغداد فى أعقاب هجمات فى مطلع الأسبوع على أربع ناقلات نفطية فى الخليج، وعبر ترامب اليوم الخميس عن أمله فى ألا تتجه الولايات المتحدة صوب حرب مع إيران.