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الجمعة، 17 مايو 2019 07:22 م
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مسئول إيراني كبير يختار العراق لعقد مفاوضات مع الولايات المتحدة

الجمعة، 17 مايو 2019 06:00 م
مسئول إيراني كبير يختار العراق لعقد مفاوضات مع الولايات المتحدة دونالد ترامب
كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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اختار رئیس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، قطر والعراق من أجل عقد مفاوضات أمريكية إيرانية لتجاوز التوتر بين البلدين.

 

وكتب فلاحت بيشة، على صفحته الخاصة في تويتر "هناك طرف ثالث يستعجل اندلاع الحرب بين طهران وواشنطن".

 

وقال فلاحت بيشة إنه "على الرغم من نفي كبار المسؤولين في إيران وأمريكا النية لإشعال الحرب، إلا أن هناك جهة ثالثة، على عجلة لتدمير قسم كبير من العالم".

 

وأضاف أنه "ينبغي إيجاد طاولة بخطوط حمراء في العراق أو قطر، تضم مسؤولي البلدين (إيران وأمريكا)، توكل إليها مهمة خاصة بإدارة التوتر".


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