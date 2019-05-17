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مسؤول حكومى: الشريحة الـ6 من قرض صندوق النقد 2 مليار دولار تصل يوليو 2019

الجمعة، 17 مايو 2019 02:28 م
مسؤول حكومى: الشريحة الـ6 من قرض صندوق النقد 2 مليار دولار تصل يوليو 2019 صندوق النقد
كتب - أحمد يعقوب
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قال مسؤول رفيع المستوى فى الحكومة المصرية، لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، فى شهر يوليو القادم، وبذلك تكون مصر قد حصلت على 12 مليار دولار من المؤسسة الدولية، على مدار 3 سنوات وعبارة عن 6 شرائح مالية، وذلك فى أعقاب التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بالصندوق يتيح صرف 2 مليار دولار.
 
وأضاف المسؤول، أن التعاون مع صندوق النقد الدولى مستمر عن طريق البعثات الفنية، ولا يقتصر التعاون فقط على الحصول على الـ12 مليار دولار من صندوق النقد، مؤكدًا أن تقرير صندوق النقد الدولى الصادر عقب مراجعة برنامج مصر الاقتصادى للمرة الـ5 يؤكد أن جميع مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلية فى تحسن مستمر بما يدعم جذب الاستثمارات وفرص العمل.
 
وقال صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، إن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019، لإجراء المراجعة الـ5 والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الـ6 بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض الـ12 مليار دولار لمصر.
  
وأضاف صندوق النقد الدولى، أنه بصرف الشريحة الـ6 والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، سيصل إجمالى التمويل التى حصلت عليه مصر إلى 12 مليار دولار.
 
 

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