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مراقبة الأغذية بسوهاج تضبط لحوم وعصائر بودرة غير صالحة للاستهلاك الادمى

الجمعة، 17 مايو 2019 11:01 ص
مراقبة الأغذية بسوهاج تضبط لحوم وعصائر بودرة غير صالحة للاستهلاك الادمى جانب من المضبوطات
سوهاج - محمود مقبول
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وجه مكتب مراقبة الأغذية بطما شمال محافظة سوهاج بإشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة والدكتور سلامة الرشيدى مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملة مكبرة على أماكن بيع وتخزين المواد الغذائية بدائرة مركز طما.

جاءت الحملة للتأكد من مدي صلاحيه ما هو معروض لجمهور المستهلكين للاستهلاك الادمي من عدمه وكذلك مدى استيفاء تلك الأماكن للإشتراطات الصحيه الواجب توافرها من عدمه وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 90 كيلو مسحوق مشروب عصير منتهى الصلاحية وبها الوان صناعية وضبط 138 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرر عن ذلك المحضرين أرقام 6864  ،6872 لسنة 2019 جنح مركز طما وتم تحرير10 محاضر أشتراطات وشهادات صحية.

شارك بالحملة أعضاء مراقبة الأعذية بمكتب طما والطب البيطرى ومجلس مدينة طما وتمت عملية التأمين من قبل مركز شرطة طما وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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