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محافظ قنا: إنهاء 95% من مشروع الصرف الصحى فى مركز قفط بـ320 مليون جنيه

الجمعة، 17 مايو 2019 04:48 م
محافظ قنا: إنهاء 95% من مشروع الصرف الصحى فى مركز قفط بـ320 مليون جنيه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد
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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بمركز قفط ستعمل على تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع والتى تشمل 6 أحواض انضاج و3 أحواض لاهوائى و3 احواض ترددى.

 

وأكد "الهجان" أنه تم إنهاء 95% من الأعمال المدنية و35% من الأعمال الكهروميكانيكية من المرحلة الأولى المقامة على مساحة 108 أفدنة بطاقة استيعابية 15 ألف م 3 / يوم وبتكلفة مالية حوالى 320 مليون جنيه وستقدم الخدمة لمدينة قفط وقرى القلعة والظافرية والعويضات.

 

وشدد المحافظ على أنها تسعى إلى الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية التى تساهم فى دفع عجلة التنمية والتى تخدم القرى التى تاخرت فى توصيل الخدمات منذ سنوات ماضية، وأن القيادة السياسية تعمل على توجيه إنجاز الخدمات المتعلقة بالصعيد والمتمثلة فى شبكات المياه والصرف الصحى.


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