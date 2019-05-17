محافظ القاهرة: حملات بالمناطق مشتركة التبعية بين الأحياء لرفع الإشغالات

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجه بتعاون الأحياء المتجاورة فى القيام بحملات إعادة الانضباط إلى الشارع خاصة تلك التى تنقسم بها تبعية بعض المناطق بين أكثر من حى لإعادة الانضباط للمنطقة ككتلة واحدة بما يشعر المواطن بالجهد المبذول.

وأضاف المحافظ أنه تنفيذا لتلك التوجيهات تم شن عدة حملات بمناطق وسط المدينة، مشيرا إلى أن تلك الحملات تمكنت من ازالة المواقف العشوائية للميكروباصات من منطقة الإسعاف وإزالة الإشغالات ومخلفات الباعة وفتح الطريق بما حقق سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة مشيراً إلى أنه تجرى متابعة يومية لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى .

وأشار المحافظ إلى أن الحملات تمكنت من إزاله الإشغالات من منطقتى الإسعاف والجلاء وهى المنطقة المشتركة بين حى بولاق وحى الأزبكية وتم رفع الباعة الجائلين ومصادرة البضائع المخالفة وازالة اشغالات الباعة والمقاهى من شارع الجمهورية وسوق التوفيقية إالى جانب تمشيط شوارع 26 يوليو وزكى ونجيب الريحانى وكلوت بك.