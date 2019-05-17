محافظ الدقهلية يوجه رؤساء المراكز بتحذير أصحاب التكاتك من دخول شوارع المدن

وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، خطابات لكل رؤساء مركز المدن بالمحافظة، للتنبيه على كل رؤساء الوحدات المحلية بكل مركز، بتحذير أصحاب التكاتك من العمل داخل المدن.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن على اقتصار سير التكاتك داخل القرى فقط، وذلك حتى لا يتعرض التوك التوك إلى الضبط والاحتجاز والمصادر.
وأصدر محافظ الدقهلية قرار باعطاء مهلة لمدة ثلاثة أشهر لاصحاب التكاتك لتوفيق أوضاعه، و وضع اولوية لهم باللاستحقاق فى ترخيص سيارة فان صغيرة 7 راكب ، للعمل به داخل المدن بديل التوك التوك.
وعلى الجانب الآخر طالب عدد من الأهالي بمحافظة الدقهلية، بتنظيم حملات مكبرة بكل المراكز، لفحص سائقي تلك المركبة ومصادرة مكبرات الصوت من داخل التكاتك، بعد انتشار حالة من الفوضي لسائقي التوك التوك واستخدامه بشكل سيئ مما آثار غضب الأهالي.
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