محافظ الدقهلية يوجه رؤساء المراكز بتحذير أصحاب التكاتك من دخول شوارع المدن

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، خطابات لكل رؤساء مركز المدن بالمحافظة، للتنبيه على كل رؤساء الوحدات المحلية بكل مركز، بتحذير أصحاب التكاتك من العمل داخل المدن.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن على اقتصار سير التكاتك داخل القرى فقط، وذلك حتى لا يتعرض التوك التوك إلى الضبط والاحتجاز والمصادر.