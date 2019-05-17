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الجمعة، 17 مايو 2019 07:04 م
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محافظ الإسكندرية يناقش سبل ضخ استثمارات جديدة فى المحافظة

الجمعة، 17 مايو 2019 06:35 م
محافظ الإسكندرية يناقش سبل ضخ استثمارات جديدة فى المحافظة جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
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ناقش الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية مع "فلافيو ايدار" الرئيس التنفيذى لمجموعة "إنترسيمنت العالمية" خلال زيارته لمصر، سبل ضخ استثمارات جديدة وزيادة الفرص الاستثمارية لإنترسيمنت العالمية بالإسكندرية.

 

وأكد المحافظ حرص محافظة الاسكندرية على تهيئة بيئة العمل المناسبة لضخ المزيد من الاستثمار ورفع معدل النمو الاقتصادى وآليات سوق العمل بها، قائلا: "نعمل على استعادة الإسكندرية لمكانتها المرموقة فى زيادة الاستثمارت الأجنبية والتبادل التجارى خلال المرحلة القادمة".

 

وتناول الاجتماع الذى عقده محافظ الإسكندرية مع الرئيس التنفيذى لمجموعة "إنترسيمنت العالمية"، بحث دعم استثمارات المجموعة بالإسكندرية، خاصة أن مجموعة "إنترسيمنت العالمية" تعد من أكبر قلاع صناعة الأسمنت العالمية حيث تتجاوز مبيعاتها السنوية 10 مليارات دولار أمريكى، وتوظف المجموعة حاليًا حوالى 30،000 شخص فى 19 دولة، إذ تمتلك 40 مصنعا حول العالم، بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ46 مليون طن. وهى المجموعة المالكة لشركة أسمنت العامرية، حيث انضمت إليها الشركة فى يوليو 2012.

 

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة توفير الوقود البديل للمصانع من المخلفات الصلبة والمصادر الأخرى الغير تقليدية، كما تم الحديث عن فرص المشاركة الاجتماعية من قبل المجموعة وتوجيها لخدمة الشارع السكندري، حيث أشار المحافظ إلى دور المجتمع المدنى فى التفاعل والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمشاركة الفعلية فى أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات التى تتم بالمحافظة.

 

حضر الاجتماع، المدير التنفيذى لإنترسيمنت مصر، ومدير التخطيط الاستيراتيجى للمجموعة، والدكتور وليد عبد العظيم، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومستشار المحافظ لشئون البيئة.

 

 


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الاسكندرية

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