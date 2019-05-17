محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لبحث الاستعدادات لامتحانات الصف الأول الثانوى

أسيوط ـ محمود عجمي

عقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ، اجتماعًا موسعًا مع مديرى عموم مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وممثلي الشركة المصرية للاتصالات لبحث الاستعدادات لامتحانات الصف الأول الثانوى، وذلك بحضور صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس هاني ثروت مدير منقطة أسيوط بالشركة المصرية للاتصالات والعميد عمر الشافعي مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ.

وأشار محافظ أسيوط، إلى حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم بمشاركة مختلف الجهات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وقطاعي الكهرباء والاتصالات مع تشكيل غرفة عمليات للمتابعة واتخاذ الإجراءات المناسبة فى حالة وقوع أى طوارئ بهدف خروج امتحانات الصف الأول الثانوى بالشكل اللائق وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

ومن جهته استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم الإجراءات التى تم إتخاذها في المدارس كما تم تشكيل غرف عمليات للمتابعة بين المدارس والإدارات التعليمية والمديرية والتدخل في حالة حدوث أى طوارئ، لافتا إلى البدء في تجهيز اللجان بالمدارس للامتحان الورقي تحسبًا لوقوع أى مشكلة تعوق الامتحانات الإليكترونية.

وفي سياق آخر أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، استمرار أعمال التجميل والتطوير بشوارع وميادين المحافظة بالتنسيق مع طلاب مدارس التعليم الفنى ، مشيرا الى إستكمال أعمال التجميل بطلاء واجهة مسجد عمر مكرم وتهذيب الحديقة المحيطة به وإصلاح البرجولات والمقاعد بها فضلا عن دهان البلدورات والأعمدة في الشارع المواجه له أمام منزل كوبري فيصل بامتداد يسري راغب بحي غرب مدينة أسيوط على أن يتم استكمال باقي شوارع المنطقة تباعًا.

وثمن المحافظ جهود طلاب التعليم الفني بالمحافظة بقيادة محمد النمر مدير التعليم الفني ومشاركتهم المجتمعية في أعمال التجميل والتطوير ودهان الشوارع والميادين واستغلال مخلفات وبقايا الحملات الميكانيكية في صناعة مقاعد ومظلات وبرجولات التي يتم توزيعها على الشوارع ضمن خطة التجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لأسيوط وعودتها كسابق عهدها عاصمة للصعيد.

وكان المحافظ قد أطلق مبادرة لربط التعليم الفني بسوق العمل والاستفادة من خبرات ومهارة معلمي وطلاب مدارس التعليم الفني للمشاركة في على أعمال التجميل والتطوير بمختلف قرى ومراكز المحافظة والتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء لتوفير جميع المستلزمات والاحتياجات للطلاب لاستكمال أعمال التجميل والتطوير.

وفي ذات السياق، أكد محافظ أسيوط على استمرار خطة المحافظة في رفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع وتطبيق وفرض سيادة القانون على الجميع من أجل استعادة الانضباط للشارع الأسيوطي والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين والتي تؤثر على الحركة المرورية للمواطنين ونقلهم للأسواق المخصصة لهم مراعاة لظروفهم، لافتا التنسيق مع شرطة المرافق لتكثيف الحملات على مدار اليوم لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها تسهيلا لحركة المرور مع تحرير محاضر للمخالفين ، منوهًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التي يحتاج إليها المواطن.

وأوضح المحافظ ،أنه تم تنفيذ حملة مرافق مكبرة بشارع بورسعيد بحي غرب مدينة أسيوط في إطار الحملات اليومية تشنها المحافظة لإنهاء الاشغالات ومخالفات الباعه الجائلين لتخفيف الزحام المرورى وتسهيل دخول سيارات الاطفاء والاسعاف إلى تلك المناطق وحفاظا على حياة المواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشوارع، لافتا إلى أنه تم إزالة جميع الإشغالات وفروشات المحال التجارية والباعة المتعدين على حرم الطريق وتوجيه إنذرات للمحلات المخالفة بالالتزام بحدود محلاتهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية كما تم إزالة البروزات المخالفة.

وأشار محمد البشير رئيس حي غرب، إلى أنه بناءا على تعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط تم شن حملة مرافق بشارع بورسعيد لإزالة كافة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والبروزات أمام المحلات وفرش الخضار وتند القماش وفتارين الأطعمة ، فضلاً عن الحواجز الحديدية باستخدام معدات الحي، مؤكداً على استمرار هذه الحملات بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة المرافق ومسئولي الاشغالات مع تحرير محاضر للمخالفين.

كما واصلت محافظ أسيوط تقديم فعاليات الليالي الرمضانية والسهرات الفنية والأمسيات الدينية خلال شهر رمضان المبارك بالممشى السياحي بجوار كوبري 25 يناير بحي شرق مدينة أسيوط بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات التنفيذية والجميعات الأهلية.

وأكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على استمرار فعاليات الأنشطة والليالي الرمضانية طوال الشهر الفضيل بالممشى السياحي لإدخال البهجة والسرور على المواطنين والأسر الأسيوطية بجانب الفعاليات التي تقام بجميع القصور والمواقع الثقافية وتغطي جميع مدن ومراكز المحافظة والتي تتضمن عقد مجموعة من اللقاءات الفكرية والمحاضرات الدينية عن سماحة الإسلام والفكر التنويري ومحاربة التطرف الديني ، فضلا عن الندوات الثقافية الأمسيات الشعرية والأدبية والمسابقات الثقافية وورش الفنون التشكيلية والابتهالات الدينية والعروض المختلفة، لافتاً إلى أن جميع الأنشطة المنفذة متنوعة وتتناسب مع مختلف الفئات العمرية وتعمل على إحياء التراث الثقافي والفلكلوري وتعزيز نزعة الانتماء للوطن بصفة عامة وللمحافظة بصفة خاصة.

وكان الممشى السياحي قد شهد أمس عدة فعاليات متنوعة شملت عروض فنية لمديرية الثقافة بأسيوط لفرق التنورة والمزمار وعرائس الماريونت فضلا عن التواشيح الدينية بخمية مديرية الأوقاف وورش للاطفال في الرسم واكتشاف المواهب والمشغولات اليدوية ومعارض للفنون التشكيلية بالإضافة إلى مشاركة المدارس الفندقية بتقديم وجبات من اعمالهم ضمن معارض المنتجات الغذائية للمدارس الفنية التابعة لمديرية التربية والتعليم وكلية الزراعة بجامعة أسيوط وبعض الجميعات الأهلية بالمحافظة.