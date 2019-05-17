محافظة القاهرة تنقل أكثر من 1000 أسرة بمحيط المدابغ لوحدات جديدة

أكد المهندس خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، أنه جرى نقل 400 أسرة من سكان منطقة أكشاك أبو السعود المحيطة بسور مجرى العيون بمصر القديمة، وتسكينهم بحى الأسمرات 3.

وأضاف مدير وحدة تطوير العشوائيات بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه سيجرى نقل أكثر من 1000 أسرة من المناطق المحيطة بالمدابغ وهى "أكشاك أبو السعود وعزبة المدابغ وبنى هلال وأرض البلدية"، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات.

وتستكمل محافظة القاهرة هدم ونقل مدابغ سور مجرى العيون لمدينة الروبيكى الصناعية، كما يجرى إخلاء العقارات المجاورة للمدابغ وتسكينهم فى وحدات سكنية مجانًا مجهزة بالفرش والأجهزة الكهربائية.