مجهولون يطلبون توصيلة من مدرس ويسرقون "التوك توك" بالإكراه فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

سرق مجهولون "توك توك" بالإكراه من مدرس بمدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، حيث استدرجوه بحجة توصيلهم، ثم هددوه بالأسلحة، واستولوا على متعلقاته والتوك توك وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تقدم مدرس ببلاغ لمركز شرطة الصف، أفاد فيه بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد 3 أشخاص، وذكر فى بلاغه أنه يعمل سائق توك توك عقب انتهاء عمله بالمدرسة، وأن المتهمين طلبوا منه توصيلهم، ثم اقتادوه لمنطقة خالية من السكان، وهددوه بالأسلحة، واستولوا على التوك توك، كما استولوا على متعلقاته وفروا هاربين.

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.