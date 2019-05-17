مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضى لمشروعات النفع العام بالبحيرة .. تعرف عليها

وتضمنت القرارت ،الموافقة طبقاً للقرار رقم 719 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 240 م بجوار الكوبرى العلوي بمدينة إيتاي البارود بالمجان لصالح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

كما تم الموافقة طبقاً للقرار رقم 734 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1050 م2 ناحية قرية عمر مكرم التابعة للوحدة المحلية لمركز بدر بالمجان لصالح مديرية الشئون الصحية بالبحيرة لإقامة وحدة صحية لقرية الإيمان ( ح )عليها وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

والموافقة طبقاً للقرار رقم 740 لسنة 2019 بتعديل المساحة المخصصة لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لإقامة مدرسة إعدادي عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2997 لسنة 2015 لتصبح المساحة الإجمالية 4426.15 بدلاً من 2100م2 وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، والموافقة طبقاً للقرار رقم 750 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بقرية درشابة بمركز ومدينة الرحمانية لصالح مديرية أمن البحيرة لإقامة مبني نقطة شرطة درشابة عليها وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

وأيضا الموافقة طبقاً للقرار رقم 751 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 420 م 2 بحوض داير الناحية بناحية النقيدي مركز كوم حمادة بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، والموافقة طبقاً للقرار رقم 752 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 169.60 الكائنة بميدان الحرية بحي الزهور بمركز المحمودية بالمجان لصالح مديرية التضامن الإجتماعى بالبحيرة لإقامة مقر لجمعية سيدات البحيرة للتنمية المتواصلة عليها وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

والموافقه طبقاً للقرار 754 لسنة 2019 بتعديل مساحة قطعة الأرض المملوكة للدولة والسابق تخصيصها للهيئة العامة لقصور الثقافة والمقام عليها مبني قصر ثقافة دمنهور بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 611 لسنة 2014 لتكون المساحة 1108.43 بدلاً من 1150 وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ،الموافقة طبقاً للقرار رقم 756 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة علي مساحة 110.5 الكائنة بقرية الربدان مركز شبراخيت بالمجان لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد مطور عليها وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.