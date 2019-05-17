متولدش فى مستشفى حكومة.. شهادة ميلاد ابن الأمير هارى تكشف مكان مولده

لندن (رويترز)

ذكرت وكالة برس أسوسيشن، أن ميجان دوقة ساسكس زوجة الأمير البريطانى هارى، وضعت مولودها الأول الذى انضم للعائلة الملكية هذا الشهر بمستشفى خاص فى لندن وفقا للبيانات الواردة فى شهادة ميلاده.

وكتبت الممثلة الأمريكية السابقة فى خانة الاسم "صاحبة السمو الملكى دوقة ساسكس رايتشل ميجان" وفى خانة الوظيفة "أميرة المملكة المتحدة".

وتنهى شهادة الميلاد غموضا اكتنف مكان ولادة الطفل بعد تكهنات عن أن ميجان، التى تزوجت حفيد الملكة إليزابيث قبل عام، كانت تعتزم ولادة طفلها فى مقر إقامة الزوجين فى قلعة وندسور.

وبثت وسائل إعلام تقارير عن أن الزوجين توجها لمستشفى بورتلاند فى لندن فى اللحظة الأخيرة لأن موعد ولادة الطفل تأخر ولكن حتى الآن لم يكشف الزوجان عن أى تفاصيل بشأن الولادة ولا مكانها.

وولد آرتشى هاريسون ماونتباتن وندسور، وترتيبه السابع فى ولاية العرش، فى السادس من مايو أيار.