مبادرة 100 مليون صحة تكشف: 47 مليونًا و540 ألف غير مصابين بفيروس سى

كشف تقرير نتائج حملة الكشف على المواطنين من فيروس سى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة"، عن أن 47 مليونًا و540 ألفًا و22 مواطنًا ممن جرى فحصهم لا يعانون من فيروس سى مطلقًا.



وكفلت الدولة العلاج لكل المصابين بفيرس سى، وكذلك أصحاب الأمراض غير المعدية، كما أن الفحص مستمر حتى ديسمبر 2010 فى 305 نقاط بالجمهورية.



وتولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتكنولوجيا المعلومات باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية فى رسم الخرائط المعلوماتية التى تستغل فى تحقيق الأهداف المجتمعية كتحسين الصحة وتوفير الخدمة والتعرف على نوعية الذين يحصلون عليها من خلال التسجيل المباشر للمترددين على المراكز والوحدات .