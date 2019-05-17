مباحثات روسية أمريكية حول ملف كوريا الشمالية لتحقيق الاستقرار فى المنطقة

موسكو - أ.ش.أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الروسى ايجور مورجولوف والمبعوث الروسى الخاص إلى بيونج يانج أوليج بورميستوف، التقيا مع الممثل الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية مارك لامبرت لمناقشة الملف الكورى الشمالى.

وذكر بيان الخارجية الروسية، الذى أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "أجرى المبعوث الروسى أوليج بورميستوف مشاورات مع الممثل الأمريكى الخاص لشئون كوريا الشمالية مارك لامبرت اليوم، وكان فى استقبال المُمثل الأمريكى نائب وزير الخارجية أوليج مورجولوف".

وأضاف أن المسئولين ناقشوا الوضع الراهن فى شبه الجزيرة الكورية، مُشيرًا إلى أنهم أكدوا التزامهم بتنسيق الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية من شأنها أن تحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة.