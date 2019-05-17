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الجمعة، 17 مايو 2019 10:41 م
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للأسبوع الثانى.. بورصة قطر تواصل التراجع.. وتخسر 9 مليارات ريال

الجمعة، 17 مايو 2019 10:04 م
للأسبوع الثانى.. بورصة قطر تواصل التراجع.. وتخسر 9 مليارات ريال بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، للأسبوع الثانى على التوالى، بضغوط هبوط 5 قطاعات، وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.55% خاسراً 155.30 نقطة ليغلق عند مستوى 9871.87 نقطة، وخسر رأس المال السوقى نحو 9 مليارات ريال ليغلق عند مستوى 549.66 مليار ريال بنسبة تراجع 1.62%.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 4.08%، يليه التأمين بنسبة 3.57%، ثم الاتصالات بنسبة 3.46%، والبنوك بنسبة 3.37%، والنقل بنسبة 3.17%، كما تراجع 35 سهماً على رأسها سهم السلام العالمية بنسبة 9.43%.
 
ونفذ خلال الأسبوع الجارى 44.91 ألف صفقة، بنمو 86.16 % عن مستويات الأسبوع الماضى البالغة 24.12 ألف صفقة.
 

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