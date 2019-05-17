لصوص يسرقون مبلغا ماليا من مكتب تابع لشركة شهيرة بالجيزة.. والنيابة تحقق

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لكشف هوية المتهمين بسرقة مبلغ مالى من مكتب تابع لإحدى الشركات الشهيرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد سرقة مجهولين لمكتب تابع لإحدى الشركات، الشهيرة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مجهولين سرقوا مبلغ مالى من المكتب، مستغلين انصراف الموظفين وفراغه من العاملين به.

وحرر محضر بالواقعة، ويفحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، لكشف هوية المتهمين بالسرقة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المقيمين بالشقق المجاورة للمكتب، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.