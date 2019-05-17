لجان بيطرية مكثفة لتسجيل وترقيم الأبقار والجاموس لمعرفة موقفها من التحصين

كتب عز النوبى

تواصل الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، من الادارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة، حملات بيطرية مكثفة لترقيم وتأمين الحيوانات من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الأمراض الوبائية .

وقال التقرير، الذى حصل علية لـ "اليوم السابع "، إن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الابقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومى يوضح لنا مايلى : موقف الحيوان التحصينى ضد الامراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين اذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، إن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وانتاجية الحيوان ومنع انتشار الامراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الامراض المشتركة التى تنتقل مـن الحيوان للإنسان.