video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لجان بيطرية مكثفة لتسجيل وترقيم الأبقار والجاموس لمعرفة موقفها من التحصين

الجمعة، 17 مايو 2019 04:26 م
لجان بيطرية مكثفة لتسجيل وترقيم الأبقار والجاموس لمعرفة موقفها من التحصين حملات بيطرية - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

تواصل الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، من الادارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة، حملات بيطرية مكثفة لترقيم وتأمين الحيوانات من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الأمراض الوبائية .

وقال التقرير، الذى حصل علية لـ "اليوم السابع "، إن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الابقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومى يوضح لنا مايلى : موقف الحيوان التحصينى ضد الامراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين اذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، إن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وانتاجية الحيوان ومنع انتشار الامراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الامراض المشتركة التى تنتقل مـن الحيوان للإنسان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"بيطرى الوادى الجديد" تنفذ قوافل بيطرية مجانية فى القرى النائية

فحص 1976 طائر و ماشية و إجراء 4 عمليات بقافلة بيطرية بمدينة قها

الزراعة: انتهاء أعمال القوافل البيطرية المجانية فى محافظة الأقصر

محافظ القليوبية يبحث مع معهد "تناسليات الهرم" تنظيم قوافل بيطرية بالمجان

تسجيل وترقيم الماشية

تحصين الماشية

الخدمات البيطرية

التامين على الماشية

الارشاد البيطرى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة