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كيف تواجه شرطة الكهرباء جرائم سرقة التيار خلال رمضان؟

الجمعة، 17 مايو 2019 06:00 ص
كيف تواجه شرطة الكهرباء جرائم سرقة التيار خلال رمضان؟ سرقه التيار الكهربائى- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تسعى شرطة الكهرباء للتصدى بحسم لسارقى التيار خلال شهر رمضان الكريم، من خلال توجيه حملات أمنية متكررة تستهدف الخارجين عن القانون.
 

ويحرص بعض الباعة الجائلين على سرقة التيار الكهربائى من الشوارع خاصة خلال التوقيت المسائى، فضلاً عن لجوء بعض المواطنين لسرقة الكهرباء لاستخدامها فى أعمال زينة الشوارع وإنارة بعض الفوانيس.
 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما يسرق بعض أصحاب المحال التجارية على سرقة التيار الكهربائى خلال نهار رمضان.
 

وبلغة الأرقام، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11189 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد خلال 24 ساعة.


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