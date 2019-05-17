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كيف تصل صادرات مصر إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

الجمعة، 17 مايو 2019 01:00 ص
كيف تصل صادرات مصر إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟ الصادرات المصرية - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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عقب اجتماعات عدة بين المجالس التصديرية والحكومة، للوصول إلى صياغة جديدة لبرنامج رد الأعباء، وبحث متأخرات المصدرين لدى الحكومة، جرى التوافق على خطة للوصول بالصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار فى 5 سنوات، فكيف يمكن أن يحدث ذلك؟
 
- التركيز على زيادة المشاركة فى المعارض الخارجية للقطاعات التصديرية.
 
- فتح أسواق جديدة خاصة فى أفريقيا.
 
- خطة لكل قطاع تصديرى يتم مراجعتها سنويًا.
 
- تخصيص جزء من ميزانية دعم الصادرات لتدريب المصدرين وزيادة الشركات.
 
- زيادة مخصصات دعم الصادرات من 4 إلى 6 مليارات جنيه سنويًا.
 

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