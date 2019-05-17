كوريا الشمالية تتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ 100 عام

كتب- هاشم الفخرانى

أقرت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بأنها تواجه أسوأ موجة جفاف منذ قرن بسبب نقص الأمطار.

ونقلت "رودونج سينمون" الصحيفة الرسمية للدولة الشيوعية عن خبراء الأرصاد الجوية قولهم إن المياه نفدت من بحيرات وخزانات البلاد، مضيفة أنّ الجفاف له بالفعل تأثير قوى بشكل خاص، على زراعة القمح والشعير والذرة والبطاطس والفول.

وتساقطت أمطار وثلوج فى الفترة من يناير ومنتصف مايو، بلغ أعلى منسوب لها 56,3 ملليمتر فقط. وهو أسوأ معدل مسجل للأمطار منذ العام 1917.

ويعتقد أنّ مئات الآلاف ماتوا أثناء مجاعة في منتصف تسعينات القرن الفائت، وهى حقبة تعرف باسم “المسيرة الشاقة” في كوريا الشمالية.

ويدين المجتمع الدولي منذ عقود بيونج يانج لتفضيلها الإنفاق على برامج التسلح العسكري والنووي على حساب توفير الطعام لمواطنيها.