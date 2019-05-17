كوبا تعلن استعدادها المشاركة فى مبادرات تعزز الحوار مع حكومة فنزويلا

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أكد وزير الخارجية الكوبية برونو رودريجيز اليوم الجمعة أنّ بلاده مستعدة للمشاركة فى مبادرات تُعزّز الحوار مع حكومة فنزويلا، على أساس احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

وأعرب رودريجيز - خلال لقائه وزيرة ​الخارجية الكندية​ ​كريستيا فريلاند​ فى ​هافانا، وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية - عن رفض هافانا استخدام أو التهديد باستخدام القوّة أو تطبيق ​عقوبات​ اقتصادية قسرية أحاديّة لها عواقب إنسانية .



وزادت الولايات المتحدة - خلال الأشهر الماضية - العقوبات المالية على مسؤولين فى حكومة الرئيس الفنزويلى ​نيكولاس مادورو​.