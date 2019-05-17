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كوبا تعلن استعدادها المشاركة فى مبادرات تعزز الحوار مع حكومة فنزويلا

الجمعة، 17 مايو 2019 08:53 ص
كوبا تعلن استعدادها المشاركة فى مبادرات تعزز الحوار مع حكومة فنزويلا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
أ ش أ
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أكد وزير الخارجية الكوبية برونو رودريجيز اليوم الجمعة أنّ بلاده مستعدة للمشاركة فى مبادرات تُعزّز الحوار مع حكومة فنزويلا، على أساس احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

 

وأعرب رودريجيز - خلال لقائه وزيرة ​الخارجية الكندية​ ​كريستيا فريلاند​ فى ​هافانا، وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية - عن رفض هافانا استخدام أو التهديد باستخدام القوّة أو تطبيق ​عقوبات​ اقتصادية قسرية أحاديّة لها عواقب إنسانية .


وزادت الولايات المتحدة - خلال الأشهر الماضية - العقوبات المالية على مسؤولين فى حكومة الرئيس الفنزويلى ​نيكولاس مادورو​.

 

 


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