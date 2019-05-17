كوبا تعلن استعدادها المشاركة فى مبادرات تعزز الحوار مع حكومة فنزويلا

أكد وزير الخارجية الكوبية برونو رودريجيز اليوم الجمعة أنّ بلاده مستعدة للمشاركة فى مبادرات تُعزّز الحوار مع حكومة فنزويلا، على أساس احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.
وأعرب رودريجيز - خلال لقائه وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند فى هافانا، وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية - عن رفض هافانا استخدام أو التهديد باستخدام القوّة أو تطبيق عقوبات اقتصادية قسرية أحاديّة لها عواقب إنسانية .
وزادت الولايات المتحدة - خلال الأشهر الماضية - العقوبات المالية على مسؤولين فى حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.
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