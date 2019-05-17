كنت مجرما.. قصة "حسن النمر" من الإتجار فى المخدرات للبحث عن لقمة عيش حلال

كتب عبد الله محمود

" خرجت من السجن ناوى أمشى عدل بما يرضى ألله، بس ملقتش حد يقف جنبى ويساعدنى أنى أبقى إنسان جديد، كل الناس بتبعد عنى ومش عارف ألاقى شغل أعيش منه وافتح بيت، ندمان على اللى فات من عمرى ومش ناوى أرجع شمال تانى"، بهذه الكلمات بدأ " حسن.ن " 29 سنه سجين سابق حديثه مع اليوم السابع.

وأضاف" حسن" أنه دخل السجن عام 2015 بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة، وخرج منه فى شهر يناير من العام الحالى، مضيفا انه من وقت أن كان فى السجن عقد النية على عدم الرجوع لطريق الشيطان مرة أخرى، وأنه قرر أن يكمل باقى حياته كأى فرد صالح فى المجتمع بعيدا عن المشاكل، موضحا أنه منذ خروجه من السجن وهو يحاول بشتى الطرق البحث عن فرصة عمل، لافتا إلى أن أى صاحب عمل بمجرد علمه أنه سجين سابق وحديث الخروج من السجن، يرفض تشغيله معه لمجرد أنه "رد سجون" .

واستكمل حسن أنه حاليا ونظرا لعدم حصوله على عمل، إلا أنه مع ذلك يحاول أن يعمل فى أى شئ، موضحا أنه يقوم بالعمل كمنادى سيارات فى الساحات العامة بمنطقته، بالإضافة إلى عمله كسائق على سيارة أحد اقاربه الوحيد الذى يحاول يساعده لكن بحذر أيضا بسبب دخوله السجن، موضحا أنه حاول البحث عن عمل آخر إلا أنه لم يوفق حتى الآن.

واستكمل حسن، بقوله إنه مع ندمه على الفترة التى قضاها فى السجن، إلا أنه تعلم منها درسا قاسيا فى الحياة، موضحا أنه لن يعود مرة أخرى إلى هذا الطريق الذى كان يسير عليه فى الماضى.

وطالب حسن، المسئولين بمساعدته على توفير فرصة عمل شريف له، ومساعدته على أن يكمل تعليمه أيضا، حتى يتمكن من العيش باحترام بين المجتمع، كى يستطيع اللحاق بقطر الحياة الذى يريد أن يلحق به ويتزوج ويكون أسرة وأطفال صالحين فى المجتمع، حتى لا تتكرر مأساته مرة أخرى.